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بدأ التحقيق مع عدد من لاعبي الدوري الإيطالي بشأن مراهنات

نيوكاسل يؤكد خضوع تونالي للتحقيق بشأن مراهنات

نيوكاسل - رويترز
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قال نيوكاسل يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إن لاعبه الإيطالي ساندرو تونالي يخضع للتحقيق بشأن أمر يتعلق بمراهنة غير قانونية.

وانضم تونالي إلى نيوكاسل من ميلان في يوليو الماضي مقابل 70 مليون يورو في رقم قياسي للاعب إيطالي.

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وتحقق السلطات القانونية والرياضية في استخدام منصات مراهنات غير قانونية من قبل لاعبي كرة القدم في إيطاليا.

وكشف النادي في بيان "يؤكد نيوكاسل يونايتد أن ساندو تونالي يخضع للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام الإيطالي والاتحاد الإيطالي لكرة القدم فيما يتعلق بمراهنة غير قانونية. ساندور ملتزم تماما بالتحقيق وسيواصل تعاونه بشكل كامل مع جميع السلطات المعنية وسيستمر هو وعائلته في تلقي الدعم الكامل من النادي".

وتم إيقاف نيكولو فاجيولي لاعب وسط يوفنتوس يوم الثلاثاء لمدة سبعة أشهر في إطار تسوية مع الاتحاد الإيطالي بعد انتهاك قواعد المراهنة على المباريات.

ومع استمرار التحقيق مع تونالي، قال نيوكاسل إنه لا يمكنه تقديم أي تعليق إضافي في الوقت الحالي.

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