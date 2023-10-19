برشلونة يسعى لاستعادة المصابين مع اقتراب "الكلاسيكو"

عاد الجناح يامين يامال والظهير أليخاندرو بالدي إلى تدريبات برشلونة يوم الخميس في الوقت الذي يستعد فيه بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم المبتلى بالإصابات لاستضافة أتلتيك بلباو يوم الأحد مع التركيز على مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد المقامة بعدها بأسبوع واحد.

ويأمل تشافي هرنانديز مدرب برشلونة في استعادة عدد من اللاعبين الرئيسيين في الوقت المناسب لمواجهة ريال مدريد لكن قد يتعين عليه أن يبدع لاختيار تشكيلته لمواجهة بلباو مع إصابة ثمانية لاعبين منهم المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

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وأصبح سيرجي روبرتو لاعب الوسط آخر المنضمين لقائمة المصابين ومن المتوقع غيابه لعدة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الساق خلال التدريبات يوم الأربعاء.

ويتعين على برشلونة، المتأخر عن ريال مدريد المتصدر بثلاث نقاط، التعامل مع إصابات جول كوندي وفرينكي دي يونغ وبيدري ورافينيا.

وأصبح من المؤكد غياب كوندي عن مباراة ريال مدريد لكن هناك فرصة ضئيلة لتعافي دي يونغ وليفاندوفسكي قبل الكلاسيكو.

وذكرت تقارير أن رافينيا يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع عودة بيدري إلى التدريبات قريبا وقد يكون متاحا أمام شاختار دونيتسك في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ويحل ريال مدريد ضيفا على إشبيلية يوم السبت ومن المنتظر مواجهته لمدافعه السابق سيرخيو راموس للمرة الأولى بعد عودته إلى فريق طفولته عقب قضاء موسمين مع باريس سان جيرمان.

ويتوقع أن يكون المدافع ديفيد ألابا متاحا بعد غيابه عن مباريات النمسا في التوقف الدولي بسبب إصابة في الساق.

ويقدم جود بيلينغهام أداء رائعا منذ انضمامه إلى ريال مدريد ليثير لاعب الوسط الإنجليزي الإعجاب مع ناديه الجديد ومنتخب بلاده.

وواصل اللاعب البالغ عمره 20 عاما الظهور بصورة براقة وقاد إنجلترا للعودة في النتيجة والفوز 3-1 على إيطاليا في ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء. كما سجل عشرة أهداف في أول عشر مباريات مع ريال مدريد.

ويحل أتلتيكو مدريد ضيفا بعد غد السبت على سيلتا فيجو الموجود في منطقة الهبوط ما يهدد منصب مدربه رافائيل بنيتز.

ومع خوضه لمباراة أقل عن المتقدمين عليه في الترتيب، يحتل أتلتيكو المركز الرابع وله 19 نقطة متأخرا بنقطتين عن برشلونة وثلاث نقاط عن جيرونا الثاني مفاجأة الموسم حتى الآن الذي يستضيف

ألميريا الأخير في الجدول يوم الأحد.