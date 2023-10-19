كاسيميرو يغيب عن مواجهة شيفيلد بسبب الإصابة

قال مانشستر يونايتد يوم الخميس إن كاسيميرو سيغيب عن رحلة الفريق لمواجهة شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم السبت بسبب إصابته أثناء التوقف الدولي.

وغاب كاسيميرو عن تدريب الفريق اليوم بعد اكتمال صفوفه عقب انتهاء التوقف الدولي.

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وشارك لاعب الوسط في مباراتي البرازيل في تصفيات كأس العالم وخاض 79 دقيقة في التعادل 1-1 مع فنزويلا قبل اللعب حتى النهاية في الخسارة 2-صفر على ملعب أوروغواي.

وقال يونايتد "(كاسيميرو) استمر في البرازيل بناء على نصيحة من النادي للتعافي في أسرع وقت ممكن من الإصابة البسيطة التي تعرض لها أثناء اللعب مع بلاده".

وأضاف النادي أن اللاعب البالغ عمره 31 عاما من المتوقع عودته إلى كارينغتون لاستئناف التدريب منتصف الأسبوع.

وسيغيب كاسيميرو عن مانشستر يونايتد عندما يستضيف كوبنهاغن في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد طرده في الخسارة 3-2 أمام غلطة سراي في الثالث من أكتوبر.