نيمار حزين.. ويحتاج إلى عائلته وأصدقائه

أعرب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي عن خيبة أمله بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في مباراة منتخب بلاده وأوروغواي يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه سيكون بحاجة إلى أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.

وانتقل نيمار (31 عاماً) إلى الهلال السعودي الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، وحينها كان قد تعافى للتو من إصابة في الكاحل.

مادة اعلانية

وقال نيمار عبر حسابه على "إكس": هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي، ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد أربعة أشهر من التعافي.

وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.

وسجل نيمار هدفا وحيدا في خمس مباريات مع الهلال في كافة المسابقات حتى الآن.

ويتصدر الهلال الذي لم يخسر محليا هذا الموسم دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة بعد أول تسع جولات ويتقاسم أيضا صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.