نيمار حزين.. ويحتاج إلى عائلته وأصدقائه

أعرب النجم البرازيلي نيمار لاعب الهلال السعودي عن خيبة أمله بعد تعرضه لقطع في الرباط الصليبي والغضروف في مباراة منتخب بلاده وأوروغواي يوم الأربعاء في تصفيات كأس العالم 2026، مشيراً إلى أنه سيكون بحاجة إلى أسرته وأصدقائه في هذا الوقت العصيب.
وانتقل نيمار (31 عاماً) إلى الهلال السعودي الصيف الماضي قادماً من باريس سان جيرمان، وحينها كان قد تعافى للتو من إصابة في الكاحل.
وقال نيمار عبر حسابه على "إكس": هذا وقت حزين جدا.. أعرف أنني قوي لكني هذه المرة سأكون في حاجة أكبر لأسرتي وأصدقائي، ليس من السهل تجاوز تأثيرات الإصابة والجراحة. تخيلوا مواجهة كل هذا من جديد بعد أربعة أشهر من التعافي.
وتعرض نيمار للكثير من الإصابات خلال مسيرته، حيث قضى ثلاث فترات طويلة بعيدا عن الملاعب خلال مسيرته مع باريس سان جيرمان بعد تعرضه لإصابات في قدمه اليمنى.
وسجل نيمار هدفا وحيدا في خمس مباريات مع الهلال في كافة المسابقات حتى الآن.
ويتصدر الهلال الذي لم يخسر محليا هذا الموسم دوري روشن السعودي بفارق نقطة واحدة بعد أول تسع جولات ويتقاسم أيضا صدارة مجموعته في دوري أبطال آسيا.
-
الهلال يعلن إصابة نيمار بقطع في الرباط الصليبي والغضروفأعلن نادي الهلال يوم الأربعاء تعرض نجمه البرازيلي نيمار جونيور إلى قطع في الرباط الصليبي والغضروف بعد مشاركته مع منتخب بلاده في فترة التوقف ... رياضة سعودية
-
مدرب البرازيل يدافع عن نيمار: لا يمكن أن أتخلى عنهأعرب فرناندو دينيز مدرب المنتخب البرازيلي عن دعمه لنجم "سيليساو" والهلال السعودي نيمار، بعض تعرّضه لانتقادات من الجماهير عقب التعادل مع فنزويلا في ... رياضة عالمية
-
مدرب البرازيل متحمس لوجود نيمار وفينيسيوس معا بالمنتخبيتطلع فرناندو دينيز مدرب منتخب البرازيل الأول لكرة القدم إلى مشاركة نيمار وفينيسيوس جونيور معا في مباراة الفريق أمام فنزويلا مساء الخميس في التصفيات ... رياضة