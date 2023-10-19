يوفنتوس يقدم دعمه للاعبه الموقوف 7 أشهر بسبب المراهنات

قدّم نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم الخميس دعمه المطلق للاعب خط وسطه الشاب نيكولو فاجولي، الموقوف لمدة سبعة أشهر بسبب المراهنات على منصات غير قانونية.

وأشار يوفنتوس في بيان "أحاط النادي علما بإضفاء الطابع الرسمي (على العقوبة) من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم يوم الخميس ويؤكد دعمه المطلق لنيكولو فاجولي لمرافقته في رحلته".

مادة اعلانية

وأكد فريق "السيدة العجوز" انه سيقدّم للاعبه البالغ 22 عاما "الدعم اللازم في تنفيذ البرنامج العلاجي" الذي خطط له الاتحاد المحلي للعبة كجزء من العقوبة المفروضة عليه.

وتابع ثالث الدوري برصيد 17 نقطة "نحن نؤمن إيمانا راسخا بأن نيكولو، بدعم من النادي وزملائه وأفراد عائلته والمهنيين الذين يساعدونه، سيتعامل مع الرحلة العلاجية والتدريبية بشعور كبير بالمسؤولية".

وختم نادي تورينو قائلا "بمجرد انتهاء فترة إيقافه، سيكون قادرا على العودة إلى المنافسة بالهدوء الذي يستحقه".

وأقرّ الاتحاد الإيطالي يوم الخميس العقوبة التي فرضها على فاجولي يوم الثلاثاء، وهي الإيقاف لمدة 12 شهراً، منها خمسة مع وقف التنفيذ، مصحوبة بالتزام العلاج لوضع حد لإدمانه على القمار.

وسيواصل لاعب خط الوسط، الذي تم اختياره لتمثيل منتخب بلاده مرة واحدة، التدريب مع زملائه ويمكنه اللعب مرة أخرى بحلول نهاية الموسم، حيث من المقرر أن تقام المرحلة الـ 38 الاخيرة في 26 مايو المقبل، أي بعد أسبوع واحد من انتهاء فترة ايقافه.

وأقرّ فاجولي لمحققي الاتحاد الإيطالي بأنه قام بمراهنات رياضية على منصات غير قانونية، لا سيما على مباريات كرة القدم، باستثناء مباريات يوفنتوس، ناديه منذ عام 2020، وكريمونيزي، حيث أمضى موسم 2021-2022 معه على سبيل الإعارة.

وكان فاجولي، الذي تجاوزت ديون القمار ثلاثة ملايين يورو، عرضة للإيقاف لمدة ثلاث سنوات لخرق المادة 24 من قانون العدالة الرياضية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على مباريات كرة القدم. لكن الاتحاد الإيطالي أخذ في الاعتبار تعاونه مع التحقيق.

وفي وقت سابق الخميس، وعد رئيس الاتحاد الإيطالي غابرييلي غرافينا بـ "مرافقة" اللاعبين المشاركين في قضية المراهنات الرياضية و"عدم التخلي عنهم أبدا".