مدرب إيفرتون: لن نتأثر بأجواء ملعب ليفربول "الجنونية"

أكد شون دايش مدرب إيفرتون أن فريقه سيسعى لعدم التأثر بأجواء التشجيع الجنونية في قمة مرسيسايد أمام ليفربول بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم السبت مضيفا أن فريقه عازم على تحقيق انتصار نادر على ملعب آنفيلد.



وأبلغ دايش الصحفيين يوم الخميس: إنه استاد يصعب اللعب عليه. لكننا سنحاول عدم التأثر بضجيج وصخب الجماهير، لكن سيكون هناك الكثير من التشجيع الجنوني. إنها مباراة كبيرة والأمر يتعلق أكثر بتركيزنا على تجاوز ذلك والتركيز على الأداء... إنها مباراة قمة. لقد لعبت في عدد قليل منها... لكنها بالتأكيد أكبر مباراة قمة أعرفها.



ويحتل إيفرتون، الذي فاز على ليفربول مرة واحدة في آخر 28 قمة بمرسيايد في كل المسابقات، المركز 16 وله سبع نقاط من ثماني مباريات.



ويحتل ليفربول فريق المدرب يورغن كلوب المركز الرابع برصيد 17 نقطة، ويتأخر بثلاث نقاط عن توتنهام هوتسبير متصدر الترتيب وأرسنال الثاني.



وحصل دايش على دفعة معنوية بعد عودة إدريسا غاي الذي لعب مع السنغال أمام الكاميرون وديا يوم الاثنين واستعاد لياقته بعد إصابة في الكاحل أبعدته عن الفوز على بورنموث في الجولة السابقة.



ومع ذلك فإن ليفربول، الذي لم يخسر في 18 مباراة من آخر 19 في الدوري، لن يكون منافسا سهلا.



وقال دايش: هذا السجل رائع للغاية. هو فريق جيد ونعرف ذلك. سجلنا يحتاج لتغيير... مر وقت طويل دون تحقيق العديد من الانتصارات لكنه استاد يصعب اللعب عليه.

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