رئيس نابولي: أنباء إقالة غارسيا مزعجة.. والجميع يرتكب الأخطاء

أكد رئيس ومالك نابولي الايطالي، أوريليو دي لورنتيس يوم الخميس، أنه لم يفكر في إقالة مدرب الفريق الفرنسي رودي غارسيا خلال فترة التوقف الدولي.

وقال دي لورنتيس في مؤتمر صحافي في مقر تدريبات النادي "بعد الهزيمة أمام فيورنتينا (3-1 على أرضه في المرحلة الثامنة من الدوري الايطالي)، قرأت كل شيء وأي شيء".

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وتابع "إذا كانت هناك أخطاء فأنا أتحمل المسؤولية عنها، وبالتالي لا افكر بتغيير المدرب".

واضاف "قلت لغارسيا مباشرة واصل القيام بما تفعله ولا تقلق الجميع يرتكب أخطاء، وآمل ألا تتكرر مرة أخرى"، قبل أن يضيف "في هذه الحالة، هو يحظى بدعمنا".

ويحتل نابولي، المتوج بلقب الدوري الإيطالي الموسم الماضي تحت قيادة مدربه السابق لوتشانو سباليتي، المركز الخامس في الترتيب بفارق سبع نقاط عن المتصدر ميلان.

تلقى الفريق باشراف غارسيا 3 هزائم جميعها على ارضه، بينها اثنتان في الدوري وواحدة امام ريال مدريد الاسباني 2-3.

وخلال النافذة الدولية، التقى دي لورنتيس مع أنتونيو كونتي الذي لا يشرف حاليا على اي فريق منذ اقالته من تدريب توتنهام الإنجليزي في مارس الماضي، لكنه أكد أنه لم يعرض عليه تدريب نابولي وقال في هذا الصدد "منذ أن التقينا في نفس المكان لقضاء عطلة في جزر المالديف، قبل بضع سنوات، بقينا على اتصال، والباقي مجرد ثرثرة تهدف إلى إضعاف الشخص المسؤول عن الفريق حاليا وهذا امر يزعجني".

وتابع "تغيير المدرب دائما ما يكون بمثابة صدمة. ومن ثم، لا يوجد الكثير من المدربين الذين يعتمدون طريقة 4-3-3 مع دفاع عال".