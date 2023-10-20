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انتقل غوميز إلى مونزا الصيف الماضي

رسمياً. إيقاف "بابو" غوميز عامين بسبب المنشطات

مونزا - رويترز
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أعلن مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إيقاف مهاجمه الأرجنتيني بابو غوميز لمدة عامين بسبب المنشطات.

وكان غوميز (35 عاما)، والذي انضم إلى مونزا في صفقة مجانية بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني في نهاية سبتمبر الماضي، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم العام الماضي.

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وقال النادي في بيان "يعلن مونزا أن (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا أخطر اللجنة الإسبانية لمكافحة المنشطات بالحكم الابتدائي ضد اللاعب أليخاندرو داريو غوميز".

وأضاف النادي أن اللاعب سقط في اختبار منشطات خضع له في أكتوبر 2022 عندما كان لاعبا في إشبيلية بعد ظهور مادة تيربوتالين وهي مادة تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.

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