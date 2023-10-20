رسمياً. إيقاف "بابو" غوميز عامين بسبب المنشطات

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن مونزا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الجمعة إيقاف مهاجمه الأرجنتيني بابو غوميز لمدة عامين بسبب المنشطات.
وكان غوميز (35 عاما)، والذي انضم إلى مونزا في صفقة مجانية بعد رحيله عن إشبيلية الإسباني في نهاية سبتمبر الماضي، ضمن تشكيلة الأرجنتين التي فازت بكأس العالم العام الماضي.
مادة اعلانية
وقال النادي في بيان "يعلن مونزا أن (الاتحاد الدولي لكرة القدم) الفيفا أخطر اللجنة الإسبانية لمكافحة المنشطات بالحكم الابتدائي ضد اللاعب أليخاندرو داريو غوميز".
وأضاف النادي أن اللاعب سقط في اختبار منشطات خضع له في أكتوبر 2022 عندما كان لاعبا في إشبيلية بعد ظهور مادة تيربوتالين وهي مادة تساعد في علاج أزمات الجهاز التنفسي، في عينته.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إيقاف هاليب 4 سنوات بسبب المنشطاتأوقفت الرومانية سيمونا هاليب، المصنفة أولى عالمياً سابقاً، لمدة أربع سنوات عن ممارسة كرة المضرب بسبب انتهاك قواعد المنشطات، بحسب ما أكدت الوكالة ... رياضات متنوعة
-
ديشان: لا أعتقد أن بوغبا تناول المنشطات "عمداً"استبعد ديدييه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي لكرة القدم أن يكون لاعب الوسط بوغبا تناول المنشطات عمداً، وفق ما أفاد الثلاثاء بعد الهزيمة الودية على أرض ... رياضة عالمية
-
مجدداً.. بوغبا يسقط في اختبار المنشطاتأكّد فحص العينة "ب" التي طلبها الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط يوفنتوس الإيطالي، تواجد مادة تستسوستيرون، يوم الجمعة، مؤكداً المعلومات التي نشرتها الصحف ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية