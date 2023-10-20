موسم الرياض يستضيف كأس السوبر التركي بين فنربخشة وغلطة سراي

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه استضافة ورعاية موسم الرياض لمباراة كأس السوبر التركي بين فنربخشة وغلطة سراي على ملعب الأول بارك أواخر ديسمبر المقبل.

ونشر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بيانا كشف فيه تفاصيل اللقاء: أعلن موسم الرياض استضافة ورعاية مباراة كأس السوبر التركي المقرر إقامتها في 30 ديسمبر المقبل والتي ستجمع ناديي غلطة سراي وفنربخشة بالإضافة إلى إقامة عدد من الفعاليات والأنشطة المصاحبة للمباراة بمشاركة فنان تركي عالمي سيتم الإعلان عنه قبل الحدث الذي يقام في استاد الأول بارك بالرياض.

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وأضاف البيان: وتأتي الاستضافة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتكون ضمن أهم الأحداث التي سيستضيفها الموسم والتي تحظى بمتابعة عالمية إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الرياضية والفنية والثقافية والترفيهية.

وأبان ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم حول هذا الحدث: يسعدنا أن السعودية ستستضيف مباراة السوبر التركي وهو يضم ناديين من أكبر الأندية في تركيا وعلى مستوى أوروبا وستكون مباراة تنافسية ومثيرة.

وكان غلطة سراي توج بالدوري التركي للمرة 23 في مسيرته الموسم الماضي بينما توج فنربخشة بالكأس للمرة السابعة بعد فوزه على إسطنبول باشكشهير في نهائي المسابقة الموسم الماضي.