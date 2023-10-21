أرسنال يتعادل مع تشيلسي.. ويحافظ على سجله "بلا هزيمة"

حافظ فريق أرسنال على سجله خاليا من الهزائم في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما قلب تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه تشيلسي إلى تعادل 2 - 2 يوم السبت في المرحلة التاسعة للمسابقة، ليتقاسم صدارة جدول الترتيب مع مانشستر سيتي.

وكان مانشستر سيتي اعتلى قمة الترتيب بعد فوزه على برايتون 2 - 1، لينتزع الصدارة من ليفربول، الذي كان قد احتلها لوقت قصير عقب فوزه على إيفرتون 2 - صفر.

مادة اعلانية

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، تمكن أرسنال من تفادي الخسارة الأولى بتعادله مع تشيلسي 2 - 2.

وأنهى تشيلسي الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه كول بالمر في الدقيقة 15 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن تشيلسي من تعزيز تقدمه بهدف ثان سجله ميخايلو مودريك في الدقيقة 48، إلا أن ديكلان رايس تمكن من تقليص الفارق لأرسنال في الدقيقة 77، قبل أن يسجل لياندرو تروسارد هدف التعادل في الدقيقة 84.

ورفع أرسنال رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف مانشستر سيتي، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 12 نقطة في المركز التاسع.