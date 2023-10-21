إنتر يتصدر مؤقتاً بثلاثية في مرمى تورينو

منح هدفان سجلهما ماركوس تورام ولاوتارو مارتينيز وركلة جزاء نفذها هاكان تشالهان أوغلو الفوز لإنتر ميلان 3-صفر على مستضيفه تورينو يوم السبت، ليعود مؤقتا إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وفقد فريق المدرب سيموني إنزاغي صدارته قبيل فترة التوقف الدولية، بعد تعادله 2-2 مع بولونيا في وقت سابق من الشهر الحالي.

مادة اعلانية

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 22 نقطة بفارق نقطة واحدة عن ميلان الذي يستضيف يوفنتوس يوم الأحد. ويحتل تورينو المركز الرابع عشر برصيد تسع نقاط.

وعانى الضيوف في الشوط الأول وكان الفضل في ذلك لحارس المرمى يان سومر الذي تصدى لعدد من الكرات في ظل تشجيع قوي من جماهير تورينو.

ومع ذلك، تراجعت معنويات تورينو بعد إصابة المدافع بير شورس في بداية الشوط الثاني، مما أدى إلى تفاقم قائمة الإصابات التي تشمل بالفعل المهاجم دوفان زاباتا.

ومع غياب أحد المدافعين الأساسيين، بدأ تورينو يفقد تركيزه في الدفاع وعانى في مراقبة منافسه بشكل فعال.

افتتح تورام التسجيل قبل مرور ساعة على بداية اللقاء عندما أرسل دينزل دمفريس تمريرة ذكية ومتقنة، ما سمح لتورام غير المراقب بتسديد الكرة في الزاوية البعيدة من أول لمسة.

وبعد ثماني دقائق، عزز مارتينيز التقدم بضربة رأس اثر ركلة ركنية غيرت اتجاهها من مسافة قريبة، مسجلا هدفه الحادي عشر في الدوري هذا الموسم.

وسجل شالهان أوغلو الهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بفضل خطأ من إيفان إيليتش ضد هنريخ مخيتاريان.

وسيستضيف إنتر منافسه رد بول سالزبورغ في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء المقبل قبل أن يحل ضيفا على روما في 29 أكتوبر الجاري.