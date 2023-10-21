دورتموند يهزم فيردر بريمن ويتصدر مؤقتاً

اعتلى فريق بوروسيا دورتموند صدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) بشكل مؤقت، عقب فوزه على ضيفه فيردر بريمن 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة في الجولة الثامنة من المسابقة.

وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين في الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي.

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وفي الشوط الثاني، تقمص يوليان براندت دور البطولة لفريق بوروسيا دورتموند بإحرازه الهدف الوحيد في الدقيقة 67.

ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب.

وبهذا الفوز حافظ دورتموند على سجله خاليا من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث كان هذا الفوز هو الخامس على التوالي في الدوري، و السادس للفريق بشكل عام في الدوري، مقابل التعادل في مباراتين.

في المقابل، توقف رصيد فيردر بريمن عند ست نقاط في المركز الرابع عشر.

وكانت هذه الخسارة هي الثالثة على التوالي لبريمن في الدوري والسادسة له في الدوري بشكل عام هذا الموسم، مقابل الفوز في مباراتين فقط.