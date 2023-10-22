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هدف دالوت الثاني

يونايتد يهزم شيفيلد بثنائية مكتوميناي ودالوت

لندن - د ب أ
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حقق فريق مانشستر يونايتد انتصاره الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتغلبه على مضيفه شيفيلد يونايتد 2 - 1 يوم السبت في الجولة التاسعة من المسابقة.

وتقدم مانشستر يونايتد بهدف سجله سكوت مكتوميناي في الدقيقة 28 وتعادل شيفيلد بهدف سجله أوليفر مكبورني في الدقيقة 34 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1.

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وفي الشوط الثاني، تمكن فريق مانشستر يونايتد من تسجيل هدف الفوز عن طريق ديوغو دالوت في الدقيقة 77.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثامن، محققا انتصاره الثاني على التوالي والخامس له بشكل عام في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في أربع مباريات.

في المقابل، يظل فريق شيفيلد يونايتد يبحث عن أول انتصار له في الدوري هذا الموسم، حيث خسر الفريق في ثماني مباريات وتعادل في مباراة واحدة، ليستمر بقاء الفريق في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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