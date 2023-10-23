الجماهير تختار صلاح أفضل لاعب في شهر سبتمبر

وضع القراءة
100% حجم الخط
فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي شهر سبتمبر الماضي بتصويت الجماهير متفوقاً على إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.
وسجل صلاح هدفين في شهر سبتمبر وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات لعبها في الشهر الفائت، ليقود فريقه إلى تحقيق الانتصار في 3 منها.
مادة اعلانية
وتفوق صلاح على هالاند وساكا بالإضافة إلى جيمس ماديسون وهيونغ مين سون لاعبا توتنهام وكيران تريبيير ظهير نيوكاسل.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"الأفضل في التاريخ وإن كان سيئاً".. جماهير ليفربول تتغنى بصلاحانهالت جماهير ليفربول بالمديح على نجمها المصري محمد صلاح بعد قيادته الفريق للانتصار على حساب إيفرتون في الديربي، مؤكدة أنه حتى وإن لم يكن في مستواه ... رياضة
-
صلاح يتخطى 200 هدف ويقود ليفربول للفوز على إيفرتونابتسم ديربي ميرسيسايد الـ243 لطرفه الأحمر، فتغلّب ليفربول على ضيفه إيفرتون المنقوص عددياً 2-0 بهدفي نجمه المصري محمد صلاح، وارتقى مؤقتاً إلى صدارة ... رياضة
-
صلاح يحرز ثنائية في تعادل ليفربول مع برايتونواصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه برايتون، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية