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صلاح ساهم في 4 أهداف خلال الشهر الماضي

الجماهير تختار صلاح أفضل لاعب في شهر سبتمبر

العربية.نت
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فاز النجم المصري محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي شهر سبتمبر الماضي بتصويت الجماهير متفوقاً على إيرلنغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي وبوكايو ساكا لاعب أرسنال.

وسجل صلاح هدفين في شهر سبتمبر وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات لعبها في الشهر الفائت، ليقود فريقه إلى تحقيق الانتصار في 3 منها.

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وتفوق صلاح على هالاند وساكا بالإضافة إلى جيمس ماديسون وهيونغ مين سون لاعبا توتنهام وكيران تريبيير ظهير نيوكاسل.

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