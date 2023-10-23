الجماهير تختار صلاح أفضل لاعب في شهر سبتمبر

صلاح يحرز ثنائية في تعادل ليفربول مع برايتون

واصل ليفربول نزيف النقاط في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما سقط في فخ التعادل 2 - 2 مع مضيفه برايتون، يوم الأحد، في المرحلة الثامنة ...