بيولي: ميلان كان يستحق التعادل أمام يوفنتوس

يعتقد ستيفانو بيولي مدرب ميلان أن فريقه كان بوسعه تحقيق نقطة واحدة على الأقل أمام يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم رغم أنه لعب بعشرة لاعبين لأكثر من نصف المباراة.

وخسر فريق بيولي على ملعبه سان سيرو 1-صفر أمام يوفنتوس بهدف سجله لاعب ميلان السابق مانويل لكواتيلي من تسديدة بعيدة المدى غيرت اتجاهها بعد اصطدامها برادي كرونيتش، لتفاجئ حارس ميلان أنطونيو ميرانتي في الشوط الثاني.

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وأبلغ بيولي منصة "دازن": لم نحقق النتيجة المرجوة لكننا لعبنا بصورة جيدة مكتملي الصفوف ولعبنا بصورة جيدة بعشرة لاعبين ولم نكن أقل من يوفنتوس في أي مرحلة لذا أعتقد أنه كان بمقدورنا تحقيق النتيجة المنشودة.

وأضاف: حقيقي أيضا أننا لم نتح أي فرصة ليوفي تقريبا، لذا كان بمقدورنا أن نحقق نتيجة مهمة جدا حتى ونحن بعشرة لاعبين لو لعبنا بقوة أكبر بعض الشيء.

وأخذت المباراة، ذات الايقاع البطيء نسبيا، منعطفا سريعا بشكل مفاجئ قبل خمس دقائق من نهاية الشوط الأول عندما طُرد ثياو عندما كان أخر مدافع وارتكب خطأ ضد مويز كين.

وزاد بيولي: البطاقة الحمراء كانت خطأ ساذجا، على المستويين الفردي والجماعي، مشيرا إلى أن ثياو لم يكن محظوظا بسقوطه "لكن كان عليه التعامل مع الوضع بصورة أفضل".

لكن بيولي قلل من تأثير الهزيمة الثانية التي يتعرض لها فريقه في الدوري هذا الموسم بعد خسارته 5-1 أمام إنتر ميلان في سبتمبر الماضي، مؤكداً أنها لا تهز ثقة الفريق بنفسه.

وأضاف مبتسما: إذا تمكنا من التعافي كما فعلنا بعد مباراة القمة أمام إنتر بسلسلة من الانتصارات، فلن نمانع.

ويحل ميلان ضيفا على باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا الأربعاء قبل أن يلعب أمام مضيفه نابولي في الدوري يوم الأحد المقبل.