تن هاغ يطالب يونايتد بالفوز تكريماً لذكرى بوبي تشارلتون

أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، يوم الاثنين، أن فريقه مطالب بتحقيق الفوز على كوبنهاغن بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم تكريما لذكرى بوبي تشارلتون أسطورة الفريق الإنجليزي.

وتوفي تشارلتون، الذي كان عنصرا مهما في تشكيلة إنجلترا التي فازت بكأس العالم 1966، يوم السبت عن عمر ناهز 86 عاما. وساعد يونايتد في الفوز بكأس أوروبا 1968 والدوري الإنجليزي ثلاث مرات وكذلك كأس الاتحاد الإنجليزي.

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وأبلغ تن هاج الصحفيين قبل استضافة كوبنهاغن الثلاثاء،: كان بوبي أسطورة، عملاقا ليس فقط بالنسبة لمانشستر يونايتد وإنما لكرة القدم. لذا فإن إثره، ما خلفه هي المعايير، المعايير المرتفعة. يجب أن نرقى لها كل يوم.

وقال إن تمثاله أمام أولد ترافورد، مع دينيس لو وجورج بيست "دائما ما يكون معنا ودائما ما يكونون مصدر إلهام كبير بالنسبة لنا، كل يوم وفي كل مباراة".

وبسؤاله عن طريقة تعامل الفريق مع المشاعر خلال المباراة: نحن محترفون، هذا عملنا. لا يمكنك منع المشاعر، لكن يمكنك استخدامها بالطريقة الصحيحة".

وأضاف: أولا نريد الفوز وتكريم السير بوبي تشارلتون دائما ما تريد فعل ذلك بطريقة بعينها وهذا ما نسعى لتحقيقه.

ويتذيل يونايتد المجموعة الأولى بدوري الأبطال بعد خسارة مباراتيه.