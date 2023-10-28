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نيوكاسل يتعادل مع وولفرهامبتون

لندن - د ب أ
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تعادل وولفرهامبتون مع ضيفه نيوكاسل 2 - 2 يوم السبت ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وتقدم نيوكاسل عن طريق كالوم ويلسون في الدقيقة 22، قبل أن يدرك وولفرهامبتون التعادل في الدقيقة 36 عن طريق ماريو ليمينا.

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وعاد ويلسون ليسجل الهدف الثاني لنيوكاسل من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، فيما سجل هوانج هي تشان الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة71.

ورفع نيوكاسل رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس، فيما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى 12 نقطة في المركز الثاني عشر.

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