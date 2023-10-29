بيلينغهام سعيد بثنائيته في مرمى برشلونة

أبدى الإنجليزي جود بلينغهام، لاعب وسط فريق ريال مدريد، سعادته بتسجيل هدفين لفريقه في شباك برشلونة ليقوده للفوز 2 - 1 في الكلاسيكو الذي أقيم يوم السبت ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بيلينغهام في تصريحات للموقع الرسمي لناديه عقب اللقاء: "في الوقت الحالي الأمور تسير بشكل جيد بالنسبة لي، أستعد جيدا للمباريات وابدأ بشكل جيد واتعلم من زملائي والمدربين، أريد فقط التطور ومساعدة الفريق على الفوز، بفضل إمكانياتي يمكنني المساعدة وأريد الاستمرار هكذا".

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وأضاف: "لقد تحدثت إلى عائلتي، لكن بسبب الضوضاء كان من الصعب الاستماع لهم جيدا، لقد أخبرتهم بأنني متحمس قبل المباراة، لقد شاهدت العديد من مباريات "الكلاسيكو" من الأريكة مع عائلتي وأخبرتهم أن اليوم هو دوري لمعايشة الحدث وفعل شيء عظيم، لقد فعلت ذلك وأنا سعيد جدا".

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 28 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق الأهداف عن جيرونا صاحب المركز الثاني، وبفارق أربع نقاط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثالث.