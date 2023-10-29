تشافي: لم نستحق الخسارة في الكلاسيكو

يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن خسارة فريقه 1 - 2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم السبت غير عادلة، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم مباراة جيدة ولكن المشكلة كانت أمام المرمى.

وقال تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :" إنه عار. كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة. نحن محبطون وغاضبون ولكن علينا المضي قدما".

مادة اعلانية

وأضاف :"طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر. ولكن هذه هي كرة القدم : عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها".

وأردف :"قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق. ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى : لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف".

ورغم الخسارة، كان مدرب برشلونة حريصا على التطلع للمستقبل، وقال :" يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة. يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لو كنا لا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا الفوز".