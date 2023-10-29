تشافي: لم نستحق الخسارة في الكلاسيكو

يشعر تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني أن خسارة فريقه 1 - 2 أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت يوم السبت غير عادلة، مشيرا إلى أن أداء الفريق تطور، وقدم مباراة جيدة ولكن المشكلة كانت أمام المرمى.
وقال تشافي في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي :" إنه عار. كنا غير محظوظين في المباراة، لم نستحق الخسارة. نحن محبطون وغاضبون ولكن علينا المضي قدما".
وأضاف :"طورنا من طريقة لعبنا، وقدمنا مباراة جيدة وكنا نستحق أكثر. ولكن هذه هي كرة القدم : عندما لا تستغل الفرص التي تتاح، من الممكن أن تعاقب عليها".
وأردف :"قدمنا 60 دقيقة جيدة للغاية، ولكن بعدها هبط الأداء، ربما بسبب الإرهاق. ما خططنا له نفذ بشكل جيد، ولكن مفتاح المباراة كان أمام المرمى : لو كنا أحرزنا الهدف الثاني لكانت الأمور سارت بشكل مختلف".
ورغم الخسارة، كان مدرب برشلونة حريصا على التطلع للمستقبل، وقال :" يجب علينا فقط التركيز في مباراة ريال سوسيداد الآن، وأن نتعافى ونحصل على الراحة. يجب أن نعالج الأخطاء التي وقعنا فيها، حتى لو كنا لا نستحق الخسارة وكان بإمكاننا الفوز".
-
هل جامل الحكام برشلونة؟ تشافي يجيبلم يشعر مدرب برشلونة الحالي تشافي بمحاباة تحكيمية خلال فترة لعبه مع الفريق الكتالوني، بحسب ما كرّر يوم الخميس في اليوم الذي شهدت لجنة الحكام الإسبانية ... رياضة
-
تشافي يحذّر برشلونة من "التذرع" بالإصاباتحذر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة فريقه من التذرع بأزمة الإصابات التي يعاني منها ومباراته المقبلة في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمام غريمه ... رياضة عالمية
-
تشافي يكشف عن حالة مصابي برشلونة قبل الكلاسيكوألمح مدرب برشلونة تشافي هرنانديز إلى إمكانية عودة بعض نجومه المصابين للمشاركة في الكلاسيكو ضد ضيفه وغريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت في المرحلة ... رياضة