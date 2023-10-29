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كامبياسو سجل هدفاً متأخراً

يوفنتوس يتصدر مؤقتاً بهدف قاتل

روما - فرانس برس
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اعتلى يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بفوزه الصعب على فيرونا 1-صفر في الوقت القاتل يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة العاشرة من الـ"سيري أ".

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 23 نقطة، ليعتلي الصدارة بفارق نقطة عن إنتر الذي يستضيف روما ونقطتين عن ميلان الذي يحل ضيفاً على نابولي يوم الأحد.

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وسجل المهاجم مويس كين هدفاً ليوفنتوس لم يُحتسب بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) (13)، كما حرم فريق السيدة العجوز من هدف آخر سجله اللاعب نفسه من قبل التقنية نفسها أيضاً (53).

وانتظر يوفنتوس حتى الدقيقة السادسة من الوقت البدل عن الضائع للمباراة ليسجل له البديل اندريا كامبياسو هدفه الوحيد مستغلا معمعة داخل المنطقة.

يذكر ان فيرونا لم يفز في اي مباراة منذ اغسطس الماضي.

وفي مباراتين أخريين، عاد تورينو بالفوز من أرض ليتشي 1-صفر وتعادل ساسوولو مع بولونيا 1-1.

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