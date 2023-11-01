"كاف" يكشف عن المرشحين لجوائز الأفضل في إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، يوم الأربعاء، القوائم الأولية للمرشحين للحصول على عدد من جوائزه لعام 2023، والتي سيتم تقديمها خلال حفل ضخم بمدينة مراكش المغربية في 11 ديسمبر القادم.

وكشف كاف على حسابه الرسمي بمنصة إكس (تويتر سابقا) عن المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب داخل القارة السمراء، حيث ضمت 20 لاعبا هم: الخماسي المصري حسين الشحات، ومحمود عبدالمنعم كهربا، ومحمد عبدالمنعم، ومحمد الشناوي، ومصطفى فتحي، والثلاثي المغربي يوسف المطيع ويحيى جبران ويحيى عطية الله، والثلاثي الجزائري زين الدين بلعيد وأسامة بن بوط، وأيمن محيوس، والثنائي التونسي علي معلول، ومحمد علي بن رمضان، الثلاثي الجنوب إفريقي بيرسي تاو ورانجا تشيفافيرو ورونوين وليامز، والثنائي الكونغولي الديمقراطي ماكابي ليليبو وفيستون ماييلي، والناميبي بيتر تشالوليلي، والمالي دجيجوي ديارا.

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أما جائزة أفضل ناد بإفريقيا، فيتنافس عليها 10 أندية، يأتي في مقدمتها الأهلي المصري، حامل لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة برصيد 11 لقبا، بالإضافة إلى وصيفه الوداد البيضاوي المغربي، واتحاد العاصمة الجزائري، الفائز بلقبي النسخة الأخيرة من بطولتي كأس الاتحاد الإفريقي (الكونفيدرالية الإفريقية) والسوبر الإفريقي.

كما ضمت القائمة أيضا الترجي التونسي، والرجاء البيضاوي المغربي، وشباب بلوزداد الجزائري، وماميلودي صن داونز ومارومو جالانتس من جنوب إفريقيا، وأسيك ميموزا الإيفواري، ويانج أفريكانز التنزاني.

ويتنافس منتخب المغرب على جائزة أفضل منتخب إفريقي لعام 2023 مع منتخبات السنغال (بطل إفريقيا) وغينيا بيساو وغامبيا والرأس الأخضر وموريتانيا وغينيا الاستوائية وتنزانيا وناميبيا وموزمبيق.

ويمتلك المنتخب المغربي الحظوظ الأوفر للحصول على الجائزة، لاسيما عقب إنجازه التاريخي بالحصول على المركز الرابع في نهائيات كأس العالم الأخيرة، التي أقيمت بقطر أواخر العام الماضي، حيث أصبح منتخب (أسود الأطلس) أول فريق إفريقي وعربي يبلغ الدور قبل النهائي في المونديال.

وأعلن كاف أيضا عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مدير فني في القارة السمراء لهذا العام, والتي يتنافس عليها المغربي وليد الركراكي، مدرب منتخب المغرب، والسويسري مارسيل كولر، مدرب الأهلي المصري، والجزائري عبدالحق بن شيخة (اتحاد العاصمة)، وأليو سيسيه (منتخب السنغال)، وبابي ثياو (منتخب السنغال للمحليين).

وتواجد بالقائمة أيضا خوان أوبيانغ (غينيا الاستوائية)، أمير عبده (منتخب موريتانيا)، باسيرو كاندي (منتتخب غينيا بيساو)، توم ساينتفيت (منتخب غامبيا)، تشيكوينيو كوندي (منتخب موزمبيق).

وضمت قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس مرمى بإفريقيا كل من المغربي ياسين بونو (إشبيلية الإسباني والهلال السعودي)، والمصري محمد الشناوي (الأهلي)، والجزائري أسامة بن بوط (اتحاد العاصمة)، والسنغالي إدواردو ميندي (تشيلسي الإنجليزي، أهلي جدة السعودي)، والكاميروني أندريه أونانا (إنتر الإيطالي، مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والجنوب إفريقي رونوين وليامز (صن داونز)، والسنغالي لاندينغ بادجي (أم صلال القطري)، مواطنه باب مامادو سي (آر إف سي البلجيكي), والمالي دجيجي ديارا (يانغ أفريكانز)، والمغربي يوسف المطيع (الوداد البيضاوي).

وانضم لقائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب كل من الثنائي المغربي عبدالصمد الزلزولي وبلال الخنوسي، والثنائي البوركيني دانجو واتارا وسوليماني أليو، والنيجيري جيفت أوربان، والغاني إيرنست نواماه، بالإضافة للرباعي السنغالي أمارا ضيوف، وبابي ديوب، وبابا أمادو دياللو، ولامين كامارا.