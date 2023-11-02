بثلاثية نظيفة.. نيوكاسل يثأر من يونايتد في كأس الرابطة

ألحق نيوكاسل يونايتد خسارة قاسية بمانشستر يونايتد حامل اللقب ووضعه خارج مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية في كرة القدم، بفوزه عليه 3-صفر يوم الأربعاء في الدور الرابع.

وعلى ملعب أولد ترافورد، ثأر نيوكاسل لخسارته في نهائي المسابقة الموسم الماضي على يد "الشياطين الحمر" 0-2، حارماً إياه آنذاك من تتويجه الكبير الأول منذ العام 1955 حين أحرز لقب الكأس الإنجليزية.

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وسجّل أهداف نيوكاسل الباراغوياني ميغل ألميرون (28) ولويس هال (36) وجوزف ويلوك (60). وأجرى المدربان تغييرات كبيرة على التشكيلتين الاساسيتين في السعي لمنح نجومهما الراحة.

وزاد رجال المدرب إيدي هاو من معاناة يونايتد الذي تلقى ايضًا خسارة مذلّة على أرضه أمام جاره اللدود مانشستر سيتي بطل الدوري 0-3 الأحد في الدوري الممتاز، ليحتل "الشياطين الحمر" المركز الثامن في ترتيب "برميرليغ" بـ15 نقطة وبفارق 11 نقطة عن توتنهام المتصدر.

وأنهى نيوكاسل عقدته في "أولد ترافورد" وحقّق فوزه الأول منذ ديسمبر 2013، حين تغلب على منافسه 1-0 في الدوري الممتاز.

بعد بداية متعثرة هذا الموسم، واصل نيوكاسل تدريجياً الدخول في الأجواء وحقق سلسلة من النتائج الجيدة في الآونة الأخيرة ما سمح له بالتواجد في المركز السادس بعد التعادل 2-2 على أرض وولفرهامبتون يوم السبت.

وكان نيوكاسل أقصى مانشستر سيتي عن المسابقة في الدور الثالث في أواخر سبتمبر الماضي بالفوز عليه 1-0.