تن هاغ يؤكد غياب كاسيميرو عن مباراة فولهام

كشف الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد أن لاعب وسط فريقه البرازيلي كاسيميرو سيغيب عن مباراة الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في مواجهة فولهام السبت المقبل، نتيجة تعرضه لإصابة خلال الهزيمة 3-صفر في كأس الرابطة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء الماضية.



وبسبب الإصابة، خرج كاسيميرو لاعب منتخب البرازيل من المباراة خلال الاستراحة بين الشوطين، وشارك المغربي سفيان أمرابط بدلا منه.



وعقب خروج فريقه من كأس الرابطة قال تن هاغ دون في مؤتمر صحافي دون تحديد طبيعة الإصابة: مباشرة قبل نهاية الشوط الأول تعرض كاسيميرو للإصابة. وهذا هو السبب الذي أجبرنا على استبداله، علينا أن ننتظر 24 ساعة لكنني أعتقد أنه سيغيب عن مباراة يوم السبت.



وكاسيميرو (31 عاما) لاعب الوسط المدافع عنصر رئيسي في تشكيلة يونايتد وتعرض لإصابة في الكاحل في الشهر الماضي عندما كان يشارك مع البرازيل في مباراة بتصفيات كأس العالم أمام فنزويلا.



وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة امام أوروغواي بعدها بخمسة أيام لكن النادي قرر اراحته واستبعده من اللعب على أرض شيفيلد يونايتد من أجل اكتمال التعافي.



وتأتي إصابة كاسيميرو (31 عاما) قبل مباراتي منتخب البرازيل في تصفيات كأس العالم أمام كولومبيا والأرجنتين حاملة اللقب في منتصف نوفمبر الجاري لكن تن هاغ لم يتطرق إلى إمكانية مشاركة كاسيميرو مع المنتخب في الجولة المقبلة.



ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز العشرين بعد أن خسر القمة أمام جاره مانشستر سيتي حامل اللقب الأحد الماضي.



بينما يحتل المنتخب البرازيلي المركز الثالث في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بعد تعادله في الشهر الماضي مع فنزويلا وخسارته أمام أوروغواي.

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