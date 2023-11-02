خطة تن هاغ لإخراج يونايتد من الكبوة.. "تكاتف" و"تلاحم"

نصح الهولندي إريك تن هاغ لاعبي فريقه مانشستر يونايتد بالتكاتف والتلاحم من أجل تجاوز الانتكاسة الحالية بعد الخروج من دور 16 في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم عقب الهزيمة أمام نيوكاسل يونايتد يوم الأربعاء.



وأضاف تن هاغ الذي يتعرض لضغوط كبيرة بعد أن قدم فريقه بداية موسم من بين الأسوأ له طوال عقود: التكاتف هو السبيل الوحيد، لكن عليكم "اللاعبين" التحلي بالانضباط وعليكم القيام بذلك جميعا. على الجميع تحمل المسؤولية والخضوع للمحاسبة والتعاون.



وانتقم نيوكاسل يونايتد الذي يقوده المدرب إيدي هاو لهزيمته أمام يونايتد في نهائي كأس الرابطة العام الماضي بالفوز 3-صفر بعد أن قدم أداء قويا فشل فريق تن هاغ في التصدي له على أرضه ما جعل الجمهور المحلي يطلق صيحات الاستهجان بوجه فريقه عند صفارة النهاية.



وقال تن هاغ: الحصول على الثقة يأتي من خلال تحقيق النتائج الإيجابية وهذا لا يتحقق إلا من خلال اتباع القواعد والمباديء والبقاء في المباراة والفوز بالمواجهات وتجاوز الصعوبات. لكن عليكم القيام بهذا بشكل جماعي. عليك القيام بذلك كفرين واحد.



وخسر مانشستر يونايتد خمس من أول 10 مباريات في جميع المنافسات لأول مرة منذ موسم 1930-1931 وحاليا يحتل المركز الثامن بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز بعد خسارته خمس من أول 10 مباريات في البطولة لأول مرة على الاطلاق.



وردا على سؤال حول قدرة لاعبي يونايتد على تجاوز هذا الأزمة قال تن هاغ: أنا على ثقة بأن اللاعبين سينهضون وسيقفون صفا واحدا. لسنا في وضع جيد. وأنا مسؤول عن ذلك. علينا الوقوف صفا واحدا إلى جانب بعضنا البعض.



وجاء الأداء الباهت ليونايتد أمام نيوكاسل مباشرة بعد هزيمة الفريق 3-صفر في ملعبه أولد ترافورد في في الدوري الممتاز أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي.

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