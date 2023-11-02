كأس ألمانيا: تأهل دورتموند وليفركوزن إلى ثمن النهائي

تأهل بوروسيا دورتموند إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على ضيفه هوفنهايم 1 - صفر، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة.

وسجل ماركو رويس هدف المباراة الوحيد لدورتموند في الدقيقة 43 وفي مباراة أخرى بنفس الدور، اكتسح باير ليفركوزن مضيفه زانتهاوزين 5 - 2.

مادة اعلانية

وتقدم ليفركوزن عن طريق إزيكويل بالاسيوس في الدقيقة 21 من ضربة جزاء، قبل أن يدرك زانتهاوزين التعادل عن طريق كريستوف إيليش في الدقيقة 50.

وفي الدقيقة 54 سجل جوناثان تاه الهدف الثاني لصالح ليفركوزن، ثم عاد زانتهاوزين مجددا ليسجل هدف التعادل عن طريق ياسين بن بلا في الدقيقة 56.

وفي الدقيقة 85 سجل آدم هلوتشيك الهدف الثالث لليفركوزن، قبل أن يسجل أمين عدلي الهدفين الرابع والخامس في الدقيقتين 88 و الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.