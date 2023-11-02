كأس الرابطة: وست هام يقصي أرسنال.. وتأهل تشيلسي وليفربول

ألحق وست هام يونايتد خسارة مذلّة بأرسنال وأقصاه من الدور الرابع لمسابقة كأس رابطة الاندية الانجليزية في كرة القدم وذلك بنتيجة 1-3 يوم الاربعاء في لندن.

وسجّل أهداف وست هام، بن وايت (16 خطأ في مرماه)، الغاني محمد قدوس (50) وجارود بوين (60)، قبل أن يحرز النرويجي مارتن أوديغارد هدفًا شرفيًا لأرسنال (90+6).

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وأعطى مدرب الـ"غانرز" الاسباني ميكيل أرتيتا، الذي يبدو أنّه يصب تركيزه على الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا، وقتًا للعب لعدد من البدلاء المعتادين، فيما غاب كل من ديكلان رايس العائد الى ملعب فريقه السابق وبوكايو ساكا وأوديغارد و الفرنسي ويليام صاليبا عن التشكيلة الأساسية.

وقد عاند الحظ أرسنال في فترات عدّة من المباراة، إذ وبخلاف مجريات المباراة حيث هيمن الضيوف على إحصائيات الشوط الأول بشكل كامل، انتزع وست هام التقدم إثر ركلة ركنية أخطأ وايت في تشتيتها ودخلت مباشرة في مرمى فريقه (16).

وضاعف أصحاب الأرض من تقدمهم بعد فاصل مهاري من قدوس (50) إثر لمسة رائعة وتسديدة منخفضة. ودفع أرتيتا بلاعبيه البارزين في الشوط الثاني تباعا ولقي رايس استقبالا متفاوتا من قبل جماهير فريقه السابق.

لكنّ بوين قضى على آمال آرسنال بهدف ثالث من تسديدة على مشارف المنطقة (60).

وسجّل البديل أوديغارد هدفا هامشيا في أواخر المباراة (90+6)، ليستمر سعي أرسنال لإحراز لقب المسابقة منذ ثلاثين عاما.

ومن جانب آخر، تأهل ليفربول إلى الدور ربع النهائي بفوزه الصعب على مضيفه بورنموث 2-1.

وسجّل الأوروغوياني داروين نونيز هدف الفوز للريدز (70)، بعدما كان الهولندي جاستين كلايفرت عادل النتيجة لأصحاب الأرض (64) إثر هدف التقدم من مواطنه كودي غاكبو لليفربول (31).

ولحق تشيلسي وإيفرتون بليفربول إلى دور الثمانية بفوزهما على بلاكبيرن 2-0 وبيرنلي 3-0 تواليًا كما عبر فولهام إلى الدور المقبل بفوزه على مضيفه إيبسويتش 3-1.