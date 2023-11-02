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كالولو
المدافع الفرنسي غادر ملعب مباراة نابولي مصاباً

كالولو يخضع لعملية جراحية ويغيب عن ميلان 4 أشهر

العربية.نت
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أعلن ميلان ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الخميس أن مدافعه الفرنسي بيير كالولو خضع لعملية جراحية ناجحة في فنلندا عقب إصابته الأحد في المباراة ضد نابولي وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وكتب النادي اللومباردي: يمكن لنادي ميلان أن يؤكد أن كالولو خضع لعملية جراحية لإصلاح تمزق كامل في وتر الفخذ الأيسر. بينما سيكون غيابه لـ4 أشهر

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واضطر كالولو البالغ من العمر 23 عاما إلى مغادرة الملعب بعد مرور 19 دقيقة على ملعب "دييغو مارادونا" ضد المضيف نابولي (2-2) الأحد ضمن المرحلة العاشرة.

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