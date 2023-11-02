لاعب إنجلترا: صلاح يعيش آخر أيامه مع ليفربول

يعتقد غابي أغبونلاهور لاعب منتخب إنجلترا وأستون فيلا السابق أن محمد صلاح نجم ليفربول يعيش آخر أيامه مع فريقه وأن فراق الطرفين في الصيف المقبل بات أمراً "لا مفر" منه.
ويرتبط صلاح مع ليفربول بعقد يمتد حتى منتصف عام 2025، وكان حديث آخر أيام فترة الانتقالات الصيفية الماضية التي ارتبط بها اسمه مع اتحاد جدة في دوري روشن السعودي قبل أن يبقى في صفوف فريقه بعد إغلاق فترة الانتقالات.
وقال أغبونلاهور لموقع "فوتبول إنسايدر" يوم الخميس: محمد صلاح سيخرج في الصيف المقبل أنا متأكد من هذا تماماً، مدربه يورغن كلوب لن يكون راضياً عن ذلك القرار لكن الرحيل بات أمراً حتمياً.
وأضاف: عندما يحل الصيف المقبل سيتبقى له عام واحد في عقده، وليفربول يملك الوقت الكافي لإيجاد بديل يكون أصغر عمراً من النجم المصري.
وختم: كلوب لا يريد فقدان صلاح، لكن الأكيد أن الملاك سيمنحونه المال الكافي لإيجاد البديل المناسب.
وأصبح النجم المصري خامس هداف في تاريخ ليفربول الموسم الحالي بعدما تجاوز ستيفن جيرارد (186 هدفاً) بفارق عشرة أهداف حتى الآن، ويفصله عن بيلي ليدل رابع الهدافين التاريخين 32 هدفاً.
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