مولر: بايرن خرج من الكأس بـ"الحظ"

أبدى توماس مولر لاعب بايرن ميونخ خيبة أمله من خروج فريقه أمام ساربروكن "درجة ثالثة" من كأس ألمانيا يوم الأربعاء، معتبراً تأهل الفريق المغمور "ضربة حظ".

وكان بايرن، الذي لم يفز باللقب منذ 2020، قد افتتح التسجيل في الشوط الأول بفضل توماس مولر قبل أن يدرك الفريق الضيف التعادل في الوقت المحتسب بدل الضائع من ذات الشوط، قبل أن يحرز مارسيل غوس هدف الفوز في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع.

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وقال مولر، قبل مواجهة بروسيا دورتموند الذي ينافس هو الآخر على اللقب يوم السبت المقبل: إنها ضربة قاسية بالنسبة لنا، الخروج للمرة الثالثة من الدور الثاني للكأس ليس أمرا نسعى إليه. يجب أن نهنئ ساربروكن على قتاله. لعب الحظ أيضا دورا في ذلك.



وتابع: اهتزت شباكنا من هجمة مرتدة في الدقيقة 96 لكننا كنا قد أهدرنا فرصا عديدة قبلها.

وخرج بايرن من الكأس في آخر 4 نسخ أعقبت فوزه بالمسابقة مع المدرب هانزي فليك عام 2020 عندما حقق الثلاثية التاريخية.