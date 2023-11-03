إنتر في اختبار أتالانتا الصعب قبل مواجهة سالزبورغ

يخوض إنتر ميلان اختبارا صعبا أمام مضيفه يوم أتالانتا السبت في المرحلة الحادية عشرة من بطولة إيطاليا لكرة القدم، في سعيه إلى مواصلة الصحوة والتشبث بالصدارة قبل رحلته إلى سالزبورغ يوم الأربعاء.

ويتصدر إنتر الترتيب برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن يوفنتوس وثلاث نقاط عن جاره ميلان وست نقاط عن أتلانتا.

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ويعول إنتر على قوته الهجومية الضاربة والأفضل في الدوري حتى الآن برصيد 25 هدفا بينها 11 لقائده ومهاجمه الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأربعة أهداف لوافده الجديد الدولي الفرنسي ماركوس تورام.

وشكل الثنائي مارتينيز وتورام بسرعة شراكة هجومية هائلة بتسجيلهما 17 هدفًا في مختلف المسابقات حتى الآن، وجعلا المشجعين ينسون "محبوبهم" السابق وشريك الأرجنتيني السابق الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو والبوسني إدين دجيكو.

وسجل تورام هدف الفوز الوحيد على ضيفه روما في قمة المرحلة الماضية. نال إشادة مدربه سيموني إنزاغي بقوله "ما يصنع الفارق هو الطريقة التي يعمل بها تورام كل يوم في التدريبات. إنه يركز على التفاصيل، داخل وخارج الملعب، لذلك يجب أن يستمر على هذا المنوال. وقد ساعده أيضًا حقيقة أنه يعرف اللغة جيدًا بالفعل" في إشارة إلى ولادة نجل المدافع الدولي الفرنسي السابق في بارما عام 1997 عندما كان والده ليليان يدافع عن ألوان فريقها المحلي (1996-2001) قبل انتقاله الى يوفنتوس (2001-2006).

وأضاف "لكن لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه في العديد من البطولات المختلفة. نريد أن نذهب إلى أقصى حد ممكن، ونعلم أن الأمر لن يكون سهلاً، لكن رغبتنا هي التحسن كل يوم".

وتنتظر إنتر اختبارات مهمة في الفترة المقبلة بدءا من رحلته الى النمسا الاربعاء لمواجهة سالزبورغ في الجولة الرابعة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا ثم إلى يوفنتوس بعد النافذة الدولية في 26 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في المرحلة 13، والى نابولي البطل في المرحلة التي تليها، إضافة الى رحلته الى البرتغال لمواجهة بنفيكا الذي اقصاه "نيراتسوي" الموسم الماضي في طريقه الى النهائي (فاز عليه في ربع النهائي 2-0 وتعادلا 3-3).

ولن يكون أتالانتا الذي استعاد توازنه في الاونة الاخيرة بفوزين متتاليين منافسا سهلا.

ويخوض نابولي حامل اللقب اختبارا سهلا نسبيا أمام مضيفه ساليرنيتانا صاحب المركز الاخير يوم السبت أيضا في سعيه الى استعادة التوازن عقب سقوطه في فخ التعادل امام ضيفه ميلان (2-2) في قمة المرحلة الماضية.

وستكون المباراة بروفة للفريق الجنوبي قبل استضافته لأونيون برلين الألماني يوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات للمسابقة القارية العريقة.

ولا تختلف حال ميلان الثالث عن نابولي عندما يستضيف أودينيزي السبت في مواجهة يأمل من خلالها رفع معنويات لاعبيه قبل القمة الحاسمة المرتقبة الثلاثاء أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي في المسابقة القارية العريقة.

وستكون مواجهة النادي الباريسي الفرصة الاخيرة تقريبا لميلان للابقاء على اماله في المنافسة على بطاقتي الدور ثمن النهائي.

ويحتل الفريق اللومباردي المركز الاخير برصيد نقطتين بفارق أربع نقاط خلف سان جرمان المتصدر ونقطتين خلف بوروسيا دورتموند الالماني ونيوكاسل صاحبي المركز الثاني.

وأعلن ميلان يوم الخميس أن مدافعه الفرنسي بيار كالولو خضع لعملية جراحية "ناجحة" في فنلندا عقب إصابته يوم الأحد في المباراة ضد نابولي وسيغيب عن الملاعب لمدة أربعة أشهر.

وفي أبرز مباريات المرحلة، يحل يوفنتوس الثاني والعائد بقوة الى المنافسة بعد ثلاثة انتصارات متتالية، ضيفا على غريمه فيورنتينا السادس الأحد.

ويلعب الأحد ايضا فيرونا مع مونتسا، وكالياري مع جنوى، وروما مع ليتشي.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء بولونيا مع لاتسيو وتختتم الإثنين بلقاءي فروزينوني مع إمبولي، وتورينو مع ساسوولو.