دورتموند يستهدف فك عقدة 5 سنوات في مواجهة بايرن ميونخ

يدخل بوروسيا دورتموند "الكلاسيكر" أمام غريمه التقليدي بايرن ميونخ حامل اللقب يوم السبت في المرحلة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم بشعار "الآن أو أبدا" كونه يملك أفضل فرصة لتحقيق فوزه الأول منذ سنوات على منافسه اللدود المبتلي بالإصابات.

ولم يخسر بايرن ميونخ أمام بوروسيا دورتموند في الدوري منذ خمس سنوات، لكنه يسافر شمالًا الى ملعب "سيغنال إيدونا بارك" وهو يفتقد خدمات العديد من نجومه، خاصة في خط الدفاع بسبب الاصابة.

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وأكد بطل ألمانيا يوم الخميس، أن مدافعه الدولي الهولندي ماتيس دي ليخت سيغيب عن مباريات عدة بسبب إصابة في أربطة الركبة.

غاب زميله قلب الدفاع الدولي الفرنسي دايو أوباميكانو عن المباريات الأربع الماضية بسبب تمزق في الفخذ، مما يعني أن الدولي الكوري الجنوبي كيم مين-جاي سيكون قلب الدفاع الوحيد المتاح أمام المدرب توماس توخيل يوم السبت.

ويعاني لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا ومدافع دورتموند السابق الدولي البرتغالي رافايل غيريرو من الإصابة، بينما سيغيب لاعب الوسط يوزوا كيميتش عن المباراة بسبب الإيقاف.

ويدخل النادي البافاري الكلاسيكر على وقع خروجه الصادم من الدور الثاني لمسابقة الكأس المحلية على يد ساربروكن المنتمي الى الدرجة الثالثة يوم الأربعاء.

ويكتسي "كلاسيكر" السبت أهمية كبيرة بالنسبة للفريقين اللذين لا يرغبان في خسارة النقاط للبقاء على مقربة من ليفركوزن المتصدر. يحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني بفارق نقطتين خلف ليفركوزن، فيما يتواجد دورتموند في المركز الرابع بفارق اربع نقاط عن المتصدر ونقطتين عن بايرن.

كما أن الناديين مقبلين على مواجهتين حاسمتين منتصف الاسبوع المقبل في الجولة الرابعة لمسابقة دوري ابطال اوروبا حيث يلعب بايرن ميونخ المنتشي بثلاثة انتصارات متتالية في المسابقة القارية العريقة، مع ضيفه غلطة سراي التركي الاربعاء، ودورتموند مع ضيفه نيوكاسل الانجليزي يوم الثلاثاء.

وشهد "الكلاسيكر" سيطرة بافارية في الأعوام الأخيرة، حتى ان بايرن ميونيخ حسم "كلاسيكر" الفريقين في المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب ويمبلي في لندن عام 2013 في صالحه عندما فاز 2-1.

ويعود الفوز الأخير لدورتموند على بطل ألمانيا في الأعوام الـ11 الأخيرة، في الدوري الى عام 2018 عندما تغلب عليه 3-2 على ملعب "سيغنال إيدونا بارك".

في عام 2022، عوض دورتموند تخلفه 0-2 إلى تعادل 2-2 على أرضه أمام بايرن، فكسر سلسلة من سبعة انتصارات متتالية للفريق البافاري.

وفي نهاية الموسم، ظهر الاسم نفسه على درع الدوري الألماني، بعد تعثر دورتموند على أرضه أمام ماينتس 2-2، مانحا اللقب لمنافسه الجنوبي.

وقال المدافع نيكو شلوتربيك يوم الخميس لقناة سكاي إن فريقه ليس مدفوعا "بالرغبة في الانتقام"، على الرغم من تشديده على أنه "يتعين علينا الفوز في كل مباراة".

من جهته، قال المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند لاعب وسطه الدولي السابق سيباستيان كيهل بعد فوز فريقه على هوفنهايم 1-0 في الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا الأربعاء: "لقد حان ذلك الوقت مرة أخرى"، واصفًا المباراة بأنها "أكبر مباراة لدينا في ألمانيا".

ولم يخسر دورتموند هذا الموسم، ويتأخر بنقطتين عن بايرن في المركز الرابع وخسر مرة واحدة فقط من أصل 28 مباراة في الدوري في عام 2023.

قال مدرب إدين ترزيتش الأربعاء "نعلم أنه مر وقت طويل منذ أن فزنا (على بايرن)، لكننا نعلم أيضًا أننا كنا قريبين في كثير من الأحيان".

تحدى المهاجم الفرنسي الواعد لنادي بايرن ميونخ ماتيس تيل الثلاثاء دورتموند للتفوق السبت.

قال المهاجم البالغ من العمر 18 عاما لموقع البوندسليغا على الإنترنت: "آمل أن يكونوا جاهزين لأننا بالتأكيد سنكون كذلك، وسنفعل كل ما يتطلبه الأمر".

ويعقد بايرن ميونيخ آمالا كبيرة على هدافه الجديد المهاجم الدولي الإنكليزي هاري كين الذي شكَّل إضافة رائعة للفريق البافاري منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من توتنهام.

سجل كين 14 هدفًا في 13 مباراة في جميع المسابقات. وفي الوقت الذي ساعدت تمريراته الحامسة السبع زملاءه في الهجوم وخصوصا لوروا سانيه في هز الشباك، فقد أظهر البافاريون ضعفًا مثيرًا للقلق بدون كين في التشكيلة الأساسية.

عندما بدأ كين أساسيا، فاز بايرن ميونيخ في 10 مباريات وتعادل في اثنتين من أصل 12 مباراة. بدونه خسر بايرن اثنتين من ثلاث مباريات.

جلس كين على دكة البدلاء الأربعاء في المباراة ضد ساربروكن في مسابقة الكأس، وبرر مدربه توخل عدم الدفع به بقوله "أردت الانتظار حتى الشوطين الإضافيين" في اشارة الى كون المباراة كانت في طريقها الى التعادل في الوقت الاصلي (1-1) قبل أن يسجل مارسيل غوس هدف الفوز لاصحاب الارض في الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع.

يحل باير ليكوزن ضيفا على هوفنهايم السادس يوم السبت قبل ثلاث ساعات من الكلاسيكر بين الغريمين دورتموند وبايرن.

ويأمل ليفركوزن الوحيد الى جانب بايرن ودورتموند لم يتذوقوا طعم الخسارة في البوندسليغا حتى الآن، في مواصلة انطلاقته المثالية بقيادة مدربه الاسباني تشابي ألونسو.

وسيحاول ليفركوزن الذي حقق الفوز 13 مرة في 14 مباراة خاضها حتى الان هذا الموسم في مختلف المسابقات، في تشديد الخناق على الغريمين من خلال تحقيق الفوز والتشبث بالصدارة وتوسيع الفارق الى خمس وسبع نقاط عن بايرن ودورتموند قبل مواجهتهما.

المباراة الوحيدة التي تعثر فيها ليفركوزن كانت امام بايرن ميونيخ 2-2 في الدوري.