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مطالبات الناس في كولومبيا بالإطلاق عن سراح والده

متمردو جيش التحرير الوطني الكولومبي: إطلاق سراح والد نجم ليفربول قريباً

بوغوتا - رويترز
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قال ممثل عن متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي يوم الخميس، إن الجماعة ستطلق سراح والد نجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لويس دياز "في أسرع وقت ممكن" بعد أيام من اختطافه في شمال البلاد.

وكان مسلحون قد اختطفوا والدة دياز، سيلينيس مارولاندا ووالده لويس مانويل دياز في مقاطعة لاغواخيرا يوم السبت الماضي. وأُطلق سراح والدته في غضون ساعات.

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وكان الألماني يورغن كلوب أبعد مهاجمه الكولومبي عن مواجهتي نوتنغهام فورست في الدوري وبورنموث في كأس الرابطة الإنجليزية.

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