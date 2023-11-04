لاس بالماس يوقف انتصارات أتلتيكو بثنائية

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أوقف نادي لاس بالماس الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء، سلسلة انتصارات ضيفه أتلتيكو مدريد بفوزه عليه 2-1 وحرمانه من فرصة انتزاع الصدارة من ريال مدريد، في افتتاح المرحلة الثانية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الجمعة.
وباغت أصحاب الأرض الـ"كولتشونيروس" بهدف مع بداية الشوط الثاني عبر كيريان رودريغيز (51)، قبل أن يضاعف بينيتو النتيجة (75) مستفيداً من تخبّط أتلتيكو الدفاعي.
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وقلّص ألفارو موراتا الفارق بهدف في الدقيقة 83، وكان قريباً من إدراك التعادل (90+1)، لكن محاولته لم تكن كافية.
ورغم هذه الانتكاسة، فإن أتلتيكو الذي أنهى سلسلة من ستة انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، لا يزال في المركز الثالث حتى الآن مع 25 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الصدارة، فيما ارتقى لاس بالماس إلى المركز التاسع مع 17 نقطة.
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