بوستيكوغلو: تحليل أسباب سقوط توتنهام أمر مستحيل

يرى أنجي بوستيكوغلو مدرب توتنهام هوتسبير أنه من المستحيل تحليل هزيمة فريقه 4-1 على يد تشيلسي والتي وضعت حدا لمسيرته الخالية من الخسارة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بطريقة فوضوية ومثيرة للجدل يوم الاثنين.

وتقدم توتنهام بعد ست دقائق من البداية لكنه أنهى المباراة بتسعة لاعبين بعد طرد كريستيان روميرو وديستني أودوغي، وكان أربعة فقط من التشكيلة الأساسية لا يزالون في الملعب عندما أنهت صفارة النهاية تلك الإثارة.

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وشهدت المباراة خمسة أهداف ملغية، والعديد من القرارات التي اتخذها حكم الفيديو المساعد، وإجمالي 21 دقيقة من الوقت المحتسب بدل الضائع وإصابتين للاعبين بارزين في توتنهام جعلت بوستيكوغلو يبدو في حيرة من أمره مثل الجميع في الملعب حيث أهدر فريقه فرصة

العودة للصدارة.

وقال المدرب الأسترالي، العقل المدبر لأفضل بداية لتوتنهام في موسم بالدوري الممتاز منذ 1960. لشبكة "سكاي سبورتس": من الصعب للغاية التعامل مع الأمر. تقريبا من المستحيل تحليل المباراة لأنه يبدو أنها خرجت عن السيطرة في أجزاء كبيرة منها، أشعر بخيبة أمل من النتيجة ولكنني فخور حقا باللاعبين، لقد قدموا كل شيء وهذه هي الإيجابية التي سنأخذها.

وبعد الهدف الأول الذي سجله ديان كولوسيفسكي لأصحاب الأرض من تسديدة غيرت مسارها إلى داخل الشباك، ألغى الحكم هدفا لقائد توتنهام هيونغ-مين سون بداعي التسلل.

لكن كل شيء تغير بعد أن تم إلغاء هدف التعادل لموزيس كايسيدو بداعي التسلل أيضا بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد، ولكن خلال نفس الواقعة احتسب الحكم ركلة جزاء على روميرو بعد تدخل عنيف ضد إنزو فرنانديز ليحصل على بطاقة حمراء.

ونفذ كول بالمر ركلة الجزاء بنجاح بعد سبع دقائق من الارتباك وكاد الحارس فيكاريو أن ينقذها.

وبعد جولة مثيرة للجدل بشأن القرارات الصحيحة والخاطئة لتقنية حكم الفيديو المساعد، بما في ذلك الغضب الشديد لمدرب أرسنال ميكل أرتيتا يوم السبت الماضي، حاول بوستيكوغلو فهم كل شيء.

وقال: ستكون هناك دراسة متعمقة لكل قرار، أعتقد أن هذه هي الطريقة التي سارت بها المباراة وأنا لا أحب ذلك. إذا نظرت إلى كل ما قمنا به، فربما يستمتع الناس بهذا النوع من الأشياء، لكنني أفضل رؤيتنا نلعب كرة القدم.

وأتبع: يتعين عليك تقبل قرار الحكم، هكذا نشأت. هذا التلاشي المستمر لسلطة الحكم هو ما تتجه إليه اللعبة - لن يكون لديهم أي سلطة.

وحتى بتسعة لاعبين، ظل توتنهام متمسكا بفلسفة بوستيكوغلو الهجومية، لكن نيكولاس جاكسون وضع تشيلسي في المقدمة في النهاية في الدقيقة 75، رغم استخدم تقنية حكم الفيديو مرة أخرى، حيث ظهر اللاعب السنغالي في موقف تسلل في بداية تحركه.

وألغى الحكم هدفا لمدافع توتنهام إيريك داير بداعي التسلل وتصدى روبرتو سانشيز حارس تشيلسي لتسديدة رائعة من سون قبل أن يسجل جاكسون ثلاثية بينما تخلى أصحاب الأرض عن الحذر.

وأضاف بوستيكوجلو: الأمر يتعلق بمن نحن ومن سنكون طوال فترة وجودي هنا. إذا انخفض عددنا إلى خمسة لاعبين فسنواصل.

ورغم أن الهزيمة ستكون مؤلمة، إلا أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو حقيقة أن روميرو سيواجه الآن الإيقاف ويبدو أن شريكه الرائع في الدفاع ميكي فان دي فين سيغيب لفترة طويلة بعد تعرضه لإصابة خطيرة في عضلات الفخذ الخلفية.

وبالإضافة لذلك، غادر جيمس ماديسون، الذي لعب دورا بارزا في بداية توتنهام الرائعة، الملعب بعد إصابة في الكاحل.