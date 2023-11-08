إصابة ستونز تهدده بالابتعاد عن الملاعب لفترة طويلة

كشف الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن مدافعه جون ستونز يواجه احتمال الغياب لفترة طويلة عن الملاعب بعد تعرّضه لإصابة خلال الفوز على يونغ بويز السويسري 3-0 في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الثلاثاء.

وقال غوارديولا إن قلب الدفاع سيغيب على الأرجح لفترة كبيرة إثر استبداله خلال استراحة ما بين الشوطين على ملعب الاتحاد.

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وكان ستونز قد غاب عن المباريات العشر الأولى من الموسم الحالي بسبب إصابة في الورك تعرّض لها خلال استعدادات الموسم قبل أن يعود الشهر الماضي.

وأضاف غوارديولا الذي ضمن مع فريقه الصعود إلى الادوار الإقصائية: نعم، أعتقد أنّه سيغيب لفترة. انا أشعر بالأسف له.

وتُعد إصابة ستونز ضربة كبيرة لسيتي متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي والذي يواجه اختبارين مهمين أمام ليفربول وتوتنهام بعد العطلة الدولية هذا الشهر.