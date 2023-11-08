بايرن ميونخ مهتم بالتعاقد مع الإسباني زوبيميندي

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أبدى بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم الـ11 الماضية اهتمامه بالتعاقد مع مارتين زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسييداد الإسباني.
ويمتد عقد زوبيميندي (24 عاماً) مع سوسييداد حتى صيف 2027، بينما يبحث توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ الحصول على متوسط ميدان دفاعي كون جوشوا كيميتش يميل إلى الأدوار الهجومية أكثر.
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وحاول بايرن الصيف الماضي التعاقد مع الإنجليزي الدولي ديكلان رايس قبل انتقاله إلى أرسنال، بينما فشلت مساعيه بالتعاقد مع البرتغالي جواو بالينيا لاعب فولهام الإنجليزي في اللحظات الأخيرة من السوق.
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