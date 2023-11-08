بايرن يخطط لتمديد عقد حارسه البديل أولرتيش

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كشفت تقارير صحافية، يوم الأربعاء، أن نادي بايرن ميونخ الألماني يتجه لتمديد عقد حارس مرماه الاحتياطي سفين أولريتش.
وبحسب صحيفة "بيلد" فإن النادي البافاري أجرى محادثات أولية مع ممثلي أولريتش الذي ينتهي عقده الصيف المقبل.
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ويلعب أولريتش دور الحارس البديل في بايرن ميونخ منذ 2015 ، تخللها فترة قصيرة قضاها في هامبورغ، لكنه بات الحارس الأساسي للفريق في الفترة الأخيرة عقب إصابة الحارس الدولي مانويل نوير.
وعاد نوير إلى الملاعب بعد غياب أكثر من عشرة أشهر بسبب تعرضه لكسر في الساق أثناء ممارسة رياضة التزلج.
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