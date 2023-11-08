تشافي يعترف: برشلونة سيئ.. وفوّت الفرصة بعد الغياب

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اعترف تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني أن فريقه قدم مباراة سيئة للغاية خسرها أمام شاختار دونيتسك الأوكراني بهدف دون رد حرمته من خطف بطاقة تأهله إلى الدور الثاني لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2021.
وسجل شاختار هدفاً يوم الثلاثاء في الدقيقة 40 من عمر مباراة الفريقين عبر دانيلو سيكان، حافظ عليه حتى النهائية ليبقى برشلونة عند 9 نقاط متساوياً مع بورتو البرتغالي قبل مباراتهما المقبلة في المسابقة.
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وقال تشافي عقب الخسارة: لقد لعبنا مباراة سيئة، يجب أن نقر بذلك". بعد عامين من دون التأهل الى ثمن النهائي، فوتنا اليوم الفرصة.
وتابع : هذه الهزيمةجاءت في وقت غير مناسب تماماً. هناك الكثير من التوقعات المحيطة بالفريق. أعتقد أنه لم يكن هناك مجال للفشل اليوم، وقد فشلنا.
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