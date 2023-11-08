حرمان مشجع أساء لسون من حضور المباريات 3 أعوام

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أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الأربعاء إيقاف مشجع لفريق زائر لمدة ثلاث سنوات بسبب إساءة عنصرية للمهاجم هيونغ-مين سون.
وحدثت الواقعة خلال فوز توتنهام 1-صفر على ضيفه كريستال بالاس في مايو الماضي، وألقت الشرطة القبض على المشجع ووجهت له تهمة ارتكاب جريمة عنصرية.
وحُكم على المشجع، الذي أقر بالذنب، في بادئ الأمر بقضاء 60 ساعة في خدمة المجتمع مع غرامة مالية.
لكن الشرطة طعنت على الحكم الأصلي بعد أن أثار توتنهام مخاوف بشأن التساهل مما أدى إلى إصدار أمر الإيقاف.
وقال توتنهام في بيان: النادي لا يتسامح مع التمييز بكل أشكاله وصوره وسيسعى دائما إلى اتخاذ أقوى إجراء ممكن ضد أي شخص يتورط في حوادث عنصرية.
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