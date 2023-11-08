غريليش: غوارديولا أفضل مدرب في العالم

اعتبر جاك غريليش لاعب مانشستر سيتي مدربه الإسباني بيب غوارديولا "الأفضل في العالم" وذلك بعدما تأهل الفريق إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء بعد الفوز على يونغ بويز السويسري 3-0.
وشارك غريليش في التشكيل الأساسي لسيتي وصنع هدفا ليساهم في تمديد المسيرة الرائعة لفريقه في دوري الأبطال، حيث حافظ على سجله الخالي من الهزائم طوال 17 مباراة متتالية في البطولة القارية.
وقال غريليش بعد المباراة: يعطينا المدرب بيب جوارديولا الكثير، في رأيي، هو أفضل مدرب في العالم، أظهر ذلك على مدار السنين، يمكنك أن تمتلك أفضل مدرب في العالم، ولكنك تحتاج أيضًا إلى فريق وغرفة ملابس للقيام بذلك.
ونقل الموقع الرسمي لسيتي عن غريليش قوله: لدينا فريق رائع، على أرض الملعب وأيضًا خارجه، لدينا فريق مقرب جدًا، نحن نحب أن نكون مع بعضنا البعض ونحب اللعب مع بعضنا البعض وهذا ما يظهر على أرض الملعب.
وأعرب غريليش عن سعادته للحفاظ على السجل الخالي من الهزائم في المجموعة السابعة وتأمين تأهل سيتي لدور الـ16 قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، وأضاف: هذا ما أردنا فعله، كل عام نلعب العديد من المباريات، ففي معظم الأوقات نشارك في معظم المسابقات، لذا التأهل قبل جولتين من نهاية دور المجموعات، هذا ما أردنا فعله، كان هذا هدفنا.
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