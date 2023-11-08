ماركينيوس: تأهل باريس إلى الدور الثاني مهمة صعبة

اعترف البرازيلي ماركينيوس مدافع باريس سان جيرمان أن تأهل فريقه إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمر صعب لكنه رفض الاستسلام وذلك عقب الخسارة التي تلقاها أمام مضيفه ميلان 2-1 في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم الثلاثاء.

ومنح ميلان سكرينيار مدافع إنتر ميلان السابق التقدم لباريس سان جيرمان لكن تفوق الفريق الزائر لم يدم سوى دقيقتين حين تعادل رافائيل لياو بهدف بهلواني قبل أن يسجل جيرو هدف الفوز الثمين أمام 76 ألف متفرج في ملعب سان سيرو.



وأبلغ ماركينيوس قائد باريس سان جيرمان محطة "كانال بلس" التلفزيونية: كانت مباراة عالية المستوى وكنا نعلم صعوبة القدوم للعب هنا، لكن الهدف الثاني غير المباراة لأننا كنا مميزين في تلك اللحظة.

مادة اعلانية

وختم: كنا ندرك أن التقدم إلى دور خروج المغلوبسيكون صعبا إن لم نفز اليوم لكن علينا ألا نستسلم. كل شيء يظل في أيدينا.



ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني في المجموعة بست نقاط بعد أربع مباريات متأخرا بنقطة واحدة خلف بروسيا دورتموند، بينما جمع ميلان خمس نقاط ليكون ثالث الترتيب متقدما بنقطة واحدة على نيوكاسل يونايتد.