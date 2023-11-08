هبوط مخيف في أرقام صلاح.. وحله الوحيد "اتباع" رونالدو

شهدت أرقام مرواغات محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي انخفاضاً حاداً خلال الموسم الحالي، إذ يحتل المركز العشرين في قائمة أكثر المرواغين في مسابقة الدوري، وأسوأ معدل نجاح بينهم، ويبدو أن حله الوحيد هو اتباع طريقة النجم البرتغالي كريستانو رونالدو للخروج من هذه الأزمة.

وكان صلاح في أول 3 مواسم له مع ليفربول ضمن قائمة اللاعبين الأكثر نجاحاً في المرواغات، إذ بلغت نسبة نجاحه في الموسم الأول 63%، وفي الثاني 53% و60.2% في الموسم الذي شهد تحقيق النادي الأحمر لبطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عاماً.

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لكن معدل نجاح صلاح في المراوغات بات يتراجع منذ تلك اللحظة، حتى وصل إلى رقم ضعيف للغاية (26.5%) وهي أضعف نسبة نجاح في قائمة العشرين الأكثر مرواغة في بطولة الدوري الإنجليزي، ولا يوجد أسوأ منه إلا حامد تراوري لاعب بورنموث (23.8%) القابع في المركز 54 في قائمة الأكثر محاولة.





ويرى موقع "ليفربول.كوم" المهتم بأخبار النادي الأحمر بأن صلاح مطالب بالتعلم من النجم البرتغالي رونالدو الذي استطاع تجاوز انخفاض معدل مراوغاته وأصبح أكثر فاعلية تجاه المرمى.

وكتب: كان متوسط مراوغات رونالدو الناجحة في مواسمه الثلاثة الأولى مع ريال مدريد يبغ 5 مراوغات، قبل أن ينخفض إلى 3.4 بين عامي 2012 و2015 و2.2 بين عامي 2015 و2018، و2.8 مع يوفنتوس، لكنه تحول من جناح إلى قلب هجوم هدّاف يدرك في أي مناطق الملعب يكون فيها أكثر فعالية تجاه المرمى، وربما صلاح بحاجة إلى التفكير بهذا الأمر.