أرسنال يسقط إشبيلية ويعزز صدارته

عاد أرسنال للانتصارات وفاز 2-صفر على ضيفه إشبيلية ليقترب بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وبعد هزيمتين متتاليتين في كأس رابطة الأندية الإنجليزية والدوري الإنجليزي الممتاز تأثر بهما زخم أرسنال، سجل الفريق هدفين عن طريق لياندرو تروسار وبوكايو ساكا ليؤمن صدارته للمجموعة الثانية.

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وسجل تروسار من تسديدة مباشرة في الدقيقة 29 ليمنح التقدم لفريق المدرب ميكل أرتيتا وعزز ساكا تقدم أرسنال بهدف من مجهود فردي رائع في منتصف الشوط الثاني.

وأصيب إشبيلية بطل الدوري الأوروبي بخيبة أمل كبيرة ولم يسدد مطلقا بين القائمين والعارضة لتتقلص آماله في التقدم لدور الستة عشر.

وعزز أرسنال صدارته للمجموعة وله تسع نقاط من أربع مباريات وكاد أن يتقدم للدور التالي في حالة فوز لانس على أيندهوفن لكن الفريق الفرنسي تعرض للخسارة 1-صفر.



ولدى لانس وأيندهوفن خمس نقاط بينما يتذيل إشبيلية المجموعة وله نقطتين.