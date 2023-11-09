إطلاق سراح والد نجم ليفربول المخطوف

وضع القراءة
100% حجم الخط
أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي يوم الخميس بعد نحو أسبوعين من اختطافه.
وتم اختطاف لويس مانويل دياز مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، بينما تم إطلاق سراح الأخير سريعا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.
مادة اعلانية
وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: الاتحاد يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعبنا لويس دياز ممكنا.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
كلوب "هادئ" تجاه "رعونة" مهاجمي ليفربولأكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أن فريقه لن يشعر بالقلق بسبب ابتعاد مهاجميه عن أفضل مستوياتهما التهديفية ضد لوتون تاون المتواضع في المباراة التي انتهت ... رياضة عالمية
-
متمردو جيش التحرير الوطني الكولومبي: إطلاق سراح والد نجم ليفربول قريباًقال ممثل عن متمردي جيش التحرير الوطني الكولومبي يوم الخميس، إن الجماعة ستطلق سراح والد نجم ليفربول المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم لويس ... رياضة عالمية
-
صلاح يواصل التسجيل ويقود ليفربول لعبور نوتنغهام بثلاثيةواصل النجم الدولي المصري محمد صلاح هوايته في هز الشباك للمباراة الرابعة على التوالي بمختلف المسابقات، ليقود فريقه ليفربول للفوز 3 - صفر على ضيفه ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية