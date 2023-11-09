اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
لويس دياز
لويس وجه رسالة لوالده من خلال احتفاله بهدفه الأخير

إطلاق سراح والد نجم ليفربول المخطوف

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلن الاتحاد الكولومبي لكرة القدم إطلاق سراح والد لويس دياز لاعب ليفربول الإنجليزي يوم الخميس بعد نحو أسبوعين من اختطافه.

وتم اختطاف لويس مانويل دياز مع زوجته سيلينيس مارولندا قبل 12 يوما، بينما تم إطلاق سراح الأخير سريعا، وبعد أيام من المفاوضات مع مجموعة جيش التحرير الوطني، جرى إطلاق سراح والد جناح ليفربول.

مادة اعلانية

وجاء في بيان الاتحاد الكولومبي: الاتحاد يشكر الحكومة والقوات العسكرية والشرطة الوطنية، وجميع المؤسسات والمسؤولين الذين جعلوا من إطلاق سراح لويس مانويل دياز والد لاعبنا لويس دياز ممكنا.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟ لماذا تتكتم إدارة بايدن على نوعيات الأسلحة المقدمة لإسرائيل في حربها بغزة؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط