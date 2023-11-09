ثنائية هاري كين تقود بايرن إلى دور الـ 16

سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفين خلال سبع دقائق قرب النهاية ليقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه غلطة سراي والعبور لدور خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.
وسجل قائد إنجلترا، الذي أحرز ثلاثية من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، بضربة رأس من ركلة حرة نفذها زميله يوزوا كيميش في الدقيقة 80 قبل أن هدفه الثاني بعدها بست دقائق ليضمن لبايرن مقعدا في الدور التالي.
وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق سيدريك باكامبو في الوقت بدل الضائع للمباراة.
وعزز الفريق البافاري، الذي سدد في إطار المرمى بعد الاستراحة عن طريق كين، سجله متجنبا الهزيمة للمباراة 38 في دور المجموعات كما حقق 17 انتصارا متتاليا محققا رقمين قياسيين في المسابقة الأوروبية.
ويتصدر بايرن المجموعة الأولى وله 12 نقطة قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات.
-
لاوتارو يدفع إنتر إلى ثمن نهائي دوري الأبطالساعد هدف لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء متأخرة إنتر ميلان على حجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مستضيفه ... رياضة عالمية
-
أرسنال يسقط إشبيلية ويعزز صدارتهعاد أرسنال للانتصارات وفاز 2-صفر على ضيفه إشبيلية ليقترب بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.وبعد هزيمتين ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يستعرض أمام براغا وينال ورقة التأهلسجل إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريغو بواقع هدف لكل منهم ليتأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين ... رياضة عالمية