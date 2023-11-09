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فرحة هاري كين

ثنائية هاري كين تقود بايرن إلى دور الـ 16

ميونخ - رويترز
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سجل هاري كين هداف بايرن ميونيخ هدفين خلال سبع دقائق قرب النهاية ليقود فريقه للفوز 2-1 على ضيفه غلطة سراي والعبور لدور خروج المغلوب لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.

وسجل قائد إنجلترا، الذي أحرز ثلاثية من الأهداف في مرمى بروسيا دورتموند في دوري الدرجة الأولى الألماني يوم السبت الماضي، بضربة رأس من ركلة حرة نفذها زميله يوزوا كيميش في الدقيقة 80 قبل أن هدفه الثاني بعدها بست دقائق ليضمن لبايرن مقعدا في الدور التالي.

وقلص الفريق الزائر الفارق عن طريق سيدريك باكامبو في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعزز الفريق البافاري، الذي سدد في إطار المرمى بعد الاستراحة عن طريق كين، سجله متجنبا الهزيمة للمباراة 38 في دور المجموعات كما حقق 17 انتصارا متتاليا محققا رقمين قياسيين في المسابقة الأوروبية.

ويتصدر بايرن المجموعة الأولى وله 12 نقطة قبل مباراتين على انتهاء دور المجموعات.

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