ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي لغاية 2029

مدّد ريال مدريد الإسباني عقد لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لموسمين إضافيين حتى عام 2029 بحسب ما ذكر الخميس في بيان.

ولم يعلن النادي العاصمي عن قيمة تجديد عقد لاعبه البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو سيرافقه، على غرار تمديد عقود زملائه الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.

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وكان الدولي الأوروغوياني انضمّ إلى فريق العاصمة عام 2016 عندما كان بعمر الثامنة عشرة فقط، من بينيارول مونتيفيديو.

وأصبح ركناً هاماً في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أحرز مع الـ"ميرينغي" دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ومونديال الأندية.