ريال مدريد يمدد عقد فالفيردي لغاية 2029

وضع القراءة
100% حجم الخط
مدّد ريال مدريد الإسباني عقد لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي لموسمين إضافيين حتى عام 2029 بحسب ما ذكر الخميس في بيان.
ولم يعلن النادي العاصمي عن قيمة تجديد عقد لاعبه البالغ 25 عاماً، بيد أن وسائل إعلام إسبانية قالت إن شرطاً جزائياً بقيمة مليار يورو سيرافقه، على غرار تمديد عقود زملائه الفرنسي إدواردو كامافينغا والبرازيليين فينيسيوس جونيور ورودريغو.
مادة اعلانية
وكان الدولي الأوروغوياني انضمّ إلى فريق العاصمة عام 2016 عندما كان بعمر الثامنة عشرة فقط، من بينيارول مونتيفيديو.
وأصبح ركناً هاماً في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، كما أحرز مع الـ"ميرينغي" دوري أبطال أوروبا، الدوري الإسباني، كأس إسبانيا ومونديال الأندية.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
بعد الاعتداء على باينا.. فياريال يشكو فالفيردي إلى الشرطةأكد أليكس باينا لاعب وسط فياريال أنه حزين للغاية بشأن الهجوم، بعد ادعاءات حول مهاجمته من قبل الأوروغوياني فيدريكو فالفيردي نجم خط وسط ريال مدريد عقب ... رياضة عالمية
-
بعد الثلاثية.. فالفيردي يلكم لاعب فياريال في منطقة الحافلاتكشفت تقارير صحافية إسبانية، يوم الأحد، أن فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، هاجم أليكس باينا، لاعب فياريال، واعتدى عليه باللكمات بعد نهاية مباراة ... رياضة عالمية
-
كأس السوبر الإسبانية في السعودية.. بطولة يحبها الريال وفالفيردييتفاءل نادي ريال مدريد الإسباني ولاعبه الأوروغوياني فيديركيو فالفيردي عندما يلعب في السعودية، بعد أن سبق له تحقيق نسختي 2019 و2021 من بطولة كأس السوبر ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية