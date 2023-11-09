ساوثغيت يضم قائد الاتفاق.. ويواصل استبعاد ستيرلنغ

استدعى غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا جوردان هندرسون قائد الاتفاق السعودي إلى قائمة المنتخب استعداداً لمواجهة مالطا ومقدونيا الشمالية في تصفيات كأس أوروبا 2024 بينما استمر غاب رحيم ستيرلنغ لاعب تشيلسي.

وواصل ساوثغيت استدعاء المخضرم جوردان هندرسون الذي انتقل إلى الاتفاق السعودي مطلع الموسم الحالي.

مادة اعلانية

ويغيب ستيرلنغ، الذي كان عنصرا رئيسيا للمدرب ساوثغيت، عن تشكيلة إنجلترا للمرة الخامسة على التوالي وسيسابق الزمن من أجل العودة وضمان مقعد في التشكيلة المشاركة في بطولة أوروبا.



وانضم كالوم ويلسون مهاجم نيوكاسل يونايتد وأولي واتكنز مهاجم أسنون فيلا المتألق إلى التشكيلة.



وغاب جون ستونز مدافع مانشستر سيتي بسبب الإصابة، بينما لم ينضم ريس جيمس لاعب تشيلسي رغم عودته بعد غياب لفترة طويلة بسبب الإصابة.



وظهر جيمس ماديسون في التشكيلة رغم خروجه مصابا في الهزيمة أمام تشيلسي يوم الاثنين.



وتستضيف إنجلترا منافستها مالطا في المجموعة الثالثة على ملعب ويمبلي يوم الجمعة بعدما ضمنت بلوغ البطولة التي ستقام في ألمانيا العام المقبل بعد الفوز على ضيفتها إيطاليا الشهر الماضي.