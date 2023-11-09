كوبنهاغن يزيد أوجاع مانشستر "المترنح" برباعية

واصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية وسقط، يوم الأربعاء، أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ومنح كل من محمد اليونسي وديوغو غونكالفيس ولوكاس ليراغير وروني باردغي الرباعية لمصلحة كوبنهاغن، بينما سجل راسموس هويلوند "هدفين" وبرونو فيرنانديز ثلاثية مانشستر يونايتد.

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ورفع كوبنهاغن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفريق الأحمر في 3 نقاط متذيلا ترتيب المجموعة.