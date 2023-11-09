كوبنهاغن يزيد أوجاع مانشستر "المترنح" برباعية

وضع القراءة
100% حجم الخط
واصل مانشستر يونايتد نتائجه السلبية وسقط، يوم الأربعاء، أمام مضيفه كوبنهاغن الدنماركي في الجولة الرابعة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.
ومنح كل من محمد اليونسي وديوغو غونكالفيس ولوكاس ليراغير وروني باردغي الرباعية لمصلحة كوبنهاغن، بينما سجل راسموس هويلوند "هدفين" وبرونو فيرنانديز ثلاثية مانشستر يونايتد.
مادة اعلانية
ورفع كوبنهاغن رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد الفريق الأحمر في 3 نقاط متذيلا ترتيب المجموعة.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
لاوتارو يدفع إنتر إلى ثمن نهائي دوري الأبطالساعد هدف لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء متأخرة إنتر ميلان على حجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مستضيفه ... رياضة عالمية
-
أرسنال يسقط إشبيلية ويعزز صدارتهعاد أرسنال للانتصارات وفاز 2-صفر على ضيفه إشبيلية ليقترب بشدة من بلوغ مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، يوم الأربعاء.وبعد هزيمتين ... رياضة عالمية
-
ريال مدريد يستعرض أمام براغا وينال ورقة التأهلسجل إبراهيم دياز وفينيسيوس جونيور ورودريغو بواقع هدف لكل منهم ليتأهل ريال مدريد إلى دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم قبل مباراتين ... رياضة عالمية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية