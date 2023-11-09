لاوتارو يدفع إنتر إلى ثمن نهائي دوري الأبطال

ساعد هدف لاوتارو مارتينيز من ركلة جزاء متأخرة إنتر ميلان على حجز مكانه في دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم بالفوز 1-صفر على مستضيفه سالزبورغ، يوم الأربعاء، ليحطم آمال بطل النمسا في التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل مباراتين على النهاية.



وضمن البديل مارتينيز الفوز لإنتر من ركلة جزاء قبل خمس دقائق من نهاية المباراة بعد حصول تشكيلة المدرب سيموني إنزاغي على ركلة جزاء بسبب لمسة يد.

ويحتل إنتر المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد عشر نقاط متساويا مع ريال سوسيداد المتصدر الذي حقق فوزا مريحا 3-1 على بنفيكا في المباراة الأخرى بالمجموعة في وقت سابق، الأربعاء، وضمن أيضا أحد المركزين الأول والثاني بفوز إنتر.

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ويحتل سالزبورغ، الذي كان سيحافظ على فرصه قائمة في التأهل لدور 16 لو تعادل، المركز الثالث بثلاث نقاط.