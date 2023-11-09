مدرب فرنسا: كانتي يلعب مباراة مع اتحاد جدة كل 3 أيام

كشف ديديه ديشان مدرب المنتخب الفرنسي أن غياب نغولو كانتي لاعب اتحاد جدة عن القائمة الدولية التي أعلنها يوم الخميس لا تعني استبعاده، بل إنه قد يكون ضمن القائمة التي ستعلن في مايو المقبل للمشاركة في كأس أوروبا 2024.

وغاب كانتي عن كأس العالم الأخيرة التي حلت فيها فرنسا في المركز الثاني بسبب الإصابة، وانتقل مطلع الموسم الجاري إلى اتحاد جدة بعد نهاية عقده مع تشيلسي اللندني.

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وقال بطل العالم كلاعب ومدرب في مؤتمر صحافي يوم الخميس: رأيي تجاه كانتي لم يتغير، الهدف بعد كاس العالم كان منح الفرصة لمن شاركوا في البطولة كون نغولو كان غائباً لفترة طويلة بسبب الإصابة.

وواصل: الآن وضع كانتي مختلف، فهو يلعب مباراة كل 3 أو 4 أيام، ولهذا سأمنح نفسي المزيد من الوقت حتى مايو المقبل فأنا ما زلت أرى نغولو قابل للاستدعاء للمشاركة في بطولة أوروبا.

وختم: الآن هدفي في المباريات المتبقية منح اللاعبين الواعدين فرصة للمشاركة مع المنتخب للاحتكاك واكتساب الخبرة، مثل وارين زاير – إيمري، كانتي اعتاد على المشاركة في البطولات الكبرى، ولهذا أي فرصة يحصل الواعدون عليها ستشكل إضافة قبل البطولة.